Врач назвал наиболее активное время передачи коронавируса

Наиболее активно коронавирусная инфекция передается в первую неделю после заражения, а уже спустя 11 дней после заражения человек с легким течением болезни перестает быть заразным. Об этом заявил Олег Пьянков, заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Наиболее активно он передается в первые пять-семь дней после заражения человека", - сказал он в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1". Эксперт добавил, что у человека с нетяжелой формой коронавируса после 11 дня болезни рост генетического материала не подтверждается и это человек, скорее всего, "уже не опасен".

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что заболевшие коронавирусной инфекцией максимально заразны в течение трех дней - за два дня до появления первых симптомов и в первый день заболевания.

За последние сутки в России выявлено 12 742 новых случая коронавируса, скончались 417 человек. За все время пандемии полностью вылечились от COVID-19 3 713 445 человек.