Авиарегулятор США проверит Boeing 777 после после ЧП в Колорадо

Федеральное управление гражданской авиации США поручило начать проверки самолетов Boeing 777 после того, как деталь двигателя одного из таких лайнеров упала рядом с жилыми домами в Колорадо. Об этом заявил глава авиарегулятора Стив Диксон.

"Будут незамедлительно проверены Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Будут изучены полые лопасти двигателя, которые используются только на самолетах данного типа", - цитирует Диксона ТАСС.

Авиакомпания United Airlines, которой принадлежал борт, заявила, что в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с данными двигателями.

Напомним, ЧП произошло в штате Колорадо в минувшую субботу, 20 февраля. На жилой район упали детали широкофюзеляжного лайнера Boeing 777. Самолет выполнял рейс из Денвера в Гонолулу, но не успел он взлететь, как возникли проблемы с двигателем. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Нет травмированных и среди тех, на чьи дома упал кусок обшивки самолета.