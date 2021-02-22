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Рубрика: В мире

Блинкен: США готовы взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности

Текст: Юрий Когалов

США готовы взаимодействовать с Россией по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телеобращении к участникам Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве.

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По его словам, Вашингтон готов вести переговоры с Москвой по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и другими вопросами, связанными с безопасностью. Госсекретарь напомнил, что США и Россия недавно продлили на пять лет действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Это решение сделало наши страны и мир более безопасными", - цитирует выступление Блинкена ТАСС.

Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон хочет взаимодействовать с Москвой и Пекином по вопросам разработки норм поведения в космосе. "Мы хотим привлечь все страны, в том числе РФ и КНР, к разработке стандартов и норм ответственного поведения в космическом пространстве. Мы должны снижать напряженность в космосе, а не усугублять ее", - заявил Блинкен.

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