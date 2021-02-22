Boeing рекомендовал приостановить эксплуатацию лайнеров модели 777

Компания Boeing рекомендовала всем авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты модели 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, приостановить их использование. Такое обращение производитель выпустил после инцидента с таким лайнером, произошедшим в США.

На минувших выходных во время рейса у самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines произошел отказ двигателя, экипажу пришлось развернуть лайнер и вернуться в аэропорт вылета (Денвер). При этом крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов в штате Колорадо. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Перевозчик тут же временно приостановил эксплуатацию всех имеющихся в его распоряжении 24 лайнеров этой модели с двигателями Pratt & Whitney PW4000.

"Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines. На время проведения расследования Национального совета по безопасности на транспорте США мы рекомендовали приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, пока Федеральное управление гражданской авиации США не определит подходящий протокол проверки", - говорится на сайте компании-производителя. Отмечается, что Pratt & Whitney проводит собственную проверку.

Рекомендации уже последовали в Японии. Там министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000.