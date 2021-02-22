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Рубрика: В мире

Генсек ООН: Идеи неонацизма представляют опасность для всего мира

Текст: Юрий Когалов

Идеи неонацизма, расового или этнического превосходства создают угрозу всему миру. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Фото: iStock
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"Мы должны выступить в борьбе против возрождающегося неонацизма, идеи белого превосходства, а также терроризма на расовой и этнической почве. Движения с идеологией белого превосходства и неонацизма приобретают все больший масштаб. Это уже не внутренняя террористическая угроза, она уже становится трансграничной", - заявил Гутерриш.

По его словам, которые приводит ТАСС, члены таких групп путешествуют по всему свету, распространяя "свои отвратительные идеи", находят единомышленников в разных странах. Все международное сообщество должно объединиться для борьбы c этой угрозой. Гутерриш обратил внимание, что "слишком часто такие группы, исповедующие идеологию ненависти, встречают одобрение людей, находящихся на ответственных должностях".

Увидел генсек ООН проявление национализма и в том, как идет вакцинация от коронавируса.

"Более 75 процентов всех вакцинированных от COVID-19 приходится всего на десять стран​​​. Справедливая вакцинация способствует утверждению прав человека. Проявления национализма в области вакцинации ведут к их отрицанию. Вакцины должны быть глобальным общественным благом, которое доступно для всех по приемлемым ценам", - заявил он.

По словам Гутерриша, пандемия привела к росту числа нарушений прав человека в мире, усугубила существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство. Последствия пандемии больше всего ударили по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам.

"Вирус также поражает политические и гражданские права и еще больше сужает общественное пространство. Под предлогом пандемии власти некоторых стран применяют силовые меры в области безопасности и чрезвычайные меры для подавления инакомыслия, признания незаконными основных свобод", - цитирует генсека ООН РИА Новости.

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