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22.02.2021 08:24
Рубрика: Общество

К Земле приблизятся три крупных астероида

Текст: Тимур Алимов
Фото: jpl.nasa.gov Фото: jpl.nasa.gov
Фото: jpl.nasa.gov

В понедельник, 22 февраля, с Землей сблизятся три крупных астероида, один из которых относится к потенциально опасным, сообщает лаборатория реактивного движения НАСА (NASA JPL).

Фото: NASA
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На наиболее короткое расстояние к нашей планете - чуть более четырех миллионов километров - подойдет астероид 2020 XU6 диаметром 213 метров. Астрофизики сопоставляют его с размером стадиона.

Как писала "РГ", этот космический объект движется со скоростью 8,4 километра в секунду или 30 240 километров в час. Астероид является остатком процесса формирования Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Близко от Земли также пролетят астероиды, не относящиеся к потенциально опасным. 2020 BV9 диаметром 23 метра, открытый в январе 2019 года, входит в группу Атона, а 2021 CC5 диаметром 40 метров, выявленный только 16 января этого года, относится к группе Аполлона. В следующий раз 2020 BV9 подойдет к нашей планете в феврале 2022 года, а 2021 CC5 - в феврале 2043 года.

Астрофизики добавили, что 21 февраля мимо Земли уже прошли два астероида - 2021 DD1 диаметром 10 метров и 2021 DK1 диаметром 61 метр.

Общество Космос

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