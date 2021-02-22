Как Англия намерена выйти из карантина

Как отмечает BBC, перерыв между этапами ослабления ограничений, как ожидается, составит пять недель. На каждом этапе необходимо будет пройти четыре теста на вакцины, уровень заражения и новые варианты коронавируса. По словам Джонсона, первые данные о развертывании вакцины против коронавируса в стране демонстрируют, что она оказывает "впечатляющее влияние" на предотвращение серьезных заболеваний. Премьер выразил надежду, чтобы снятие ограничений станет "необратимым", поскольку на него оказывают давление члены его Консервативной партии, настаивающие на "полноценном открытии экономики".

Четыре ключевых теста

Джонсон сказал, что правительство установило четыре ключевых критерия, которые должны быть выполнены, прежде чем Британия сможет пройти каждый этап плана. Первый критерий подразумевает, что программа вакцинации успешно продолжается и проходит без сбоев. Второй - фактические данные показывают, что вакцины достаточно эффективны для снижения количества госпитализаций и смертности среди вакцинированных. В-третьих, уровень инфицирования не предполагает резкого увеличения числа госпитализаций, что, по его словам, "оказало бы непосильное давление на Национальную службу здравоохранения". Наконец, то, что оценка рисков принципиально не меняется из-за новых вызывающих озабоченность новых вариантов коронавируса.

Англия сыграет в гольф?

На первом этапе, 8 марта, в Англии снова откроются школы и колледжи, и двум людям будет разрешено встретиться на открытом воздухе для беседы. Учащиеся средних школ будут проходить регулярное тестирование и должны будут носить защитные маски в классных комнатах и ​​общих помещениях - таких, как коридоры. С 29 марта будут разрешены собрания на открытом воздухе шести человек или двух семей. "Нашим приоритетом всегда было возвращение детей в школу, что, как мы знаем, имеет решающее значение для их образования, а также их умственного и физического благополучия, и мы также будем уделять приоритетное внимание способам безопасного воссоединения людей с близкими", - отметил Борис Джонсон.

С 29 марта взрослым и детям также будет разрешено возобновить занятия спортом на открытом воздухе, включая футбол, гольф и теннис. Жильцы дома престарелых могут принять одного постоянного посетителя. С 29 марта люди больше не будут обязаны оставаться дома, но им будет рекомендовано продолжать работать из дома, если это позволяют условия труда, и минимизировать поездки.

На втором этапе с 12 апреля в Англии откроются второстепенные магазины, парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы и места для отдыха на открытом воздухе. Предусмотрено открытие библиотек и музеев. На свежем воздухе в пабах и ресторанах разрешено будет собираться представителям домашних хозяйств или членам семьи в количестве не более шести человек. Большинство объектов на открытом воздухе, например зоопарки и тематические парки, откроются снова, как тренажерные залы и закрытые бассейны. Будут открыты кемпинги и апарт-отели с самообслуживанием. На похоронах смогут присутствовать до 30 человек, на свадьбах - до 15. Контакты в помещении между разными домохозяйствами по-прежнему будут запрещены. По словам Джонсона, пересмотр ограничений на поездки за границу будет объявлен не раньше 12 апреля. Все изменения будут распространяться на всю Англию без возврата к региональным уровням. Единственным исключением могут быть локальные усилия при обнаружении нового варианта вируса, например введение местными властями дополнительного тестирования, отмечает Guardian. В конце второго этапа будет приниматься решение о возможном переходе студентов с удаленного на очное обучение.

Турникеты будут вращаться?

Третий этап начнется 17 мая с отмены большинства правил социального дистанцирования, а также ограниченного общения в помещении. На улице смогут проводится собрания группами до 30 человек. В помещении будет разрешено собираться членам двух домашних хозяйств. На свадьбах, приемах, похоронах, поминках также могут присутствовать до 30 человек. Возобновят полноценную работу кинотеатры, игровые центры, сектор отдыха, гостиницы, будут проводиться спортивные занятия в закрытых помещениях.

К середине мая на стадионы могут вернуться до 10 000 любителей спорта. Это будет означать, например, что любой стадион футбольной Премьер-лиги вместимостью 40 000 или более человек может принять 10 тысяч болельщиков, в то время как меньшее количество зрителей, до четверти нормальной вместимости, будет разрешено на стадионах меньшей вместимости. "Турникеты на наших спортивных стадионах снова будут вращаться", - сказал Джонсон.

Евро пройдет на "Уэмбли"?

Джонсон пояснил, что на четвертом этапе будут сняты все законодательные ограничения на социальные контакты, включая отмену социального дистанцирования. Премьер-министр выразил надежду, что окончательно блокировка в Англии будет снята примерно 21 июня, но он подчеркнул, что решение об этом "будет зависеть от данных, а не от дат". Смогут начать полноценную работу ночные клубы. В этот день могут быть сняты ограничения на крупные мероприятия и выступления, а также на количество гостей на свадьбах и прочих "жизненно важных событиях". Так, легендарный лондонский стадион "Уэмбли" должен провести несколько матчей отложенного чемпионата Евро-2020 по футболу в июне и июле, кроме того, летом в Англии должен состояться представительный международный турнир по крикету.

Что говорит статистика?

Британия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, занимая четвертое место по количеству инфекций после США, Индии и Бразилии. По данным Университета Джона Хопкинса, на понедельник в стране зарегистрировано более 4,1 миллиона случаев коронавируса и 120 810 летальных исходов. В связи с появлением на юго-востоке страны нового, более заразного штамма вируса резко возросло количество случаев заболевания в Альбионе в зимний период. В настоящее время он стал доминирующим штаммом вируса по всей Англии и был обнаружен во многих странах по всему миру наряду с другими более опасными штаммами вируса.