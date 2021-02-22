Какое давление должно быть в шинах зимой

Нужно ли подкачивать колеса зимой? Многие водители убеждены, что нужно не подкачивать, а наоборот, подтравливать воздух, чтобы увеличить пятно контакта. Так какое же из двух решений правильное?

При выборе параметров давления в покрышках зимой нужно учитывать сразу несколько факторов. Первостепенный - это температура за бортом. Дело в том, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление в покрышках падает в пределах от 0,1 - 0,3 атм. Таким образом, если шина накачана в теплом гараже до 2 бар, на сильном морозе этот показатель может снизиться до 1,7 бар.

Такие просевшие шины, кстати, можно лицезреть на многих машинах в суровые морозы - обратите внимание! Иными словами, паспортное давление в шинах, указанное в мануале или на табличке на кузове, верны для "холодной" шины. Поэтому имеет смысл проверять уровень накачки "на холодную" - утром, в мороз. В этом случае можно устанавливать давление в соответствие с рекомендациями автопроизводителя. И наоборот. Держите в мороз машину в гараже, не поленитесь при большом минусе за бортом повысить значение примерно на 0,2-0,3 бар для каждого колеса.

Второй момент, который следует учитывать при накачке шин в морозы, это то, где и в каких условиях вы планируете ездить. Если в планах перемещение на высоких скоростях по шоссе, да еще и в компании пассажиров, то не будет лишним повысить давление в покрышках на те же 0,2 - 0,3 бар.

Однако сильно превышать это значение не следует. Ведь серьезно перекачанные покрышки зимой не менее опасны, поскольку пятно контакта с дорожным покрытием уменьшится, эластичность полимеров снизится, управляемость ухудшится, а износ резины возрастет. И наоборот - планируете плестись в снежной колее на бездорожье, подкачивать колеса не стоит. Более того, при определенных обстоятельствах (например, при движении в глубоком снегу), покрышки имеет смысл подтравить на 0,5 бар, чтобы повысить сцепные свойства и, соответственно, проходимость.

Возьмите за правило также регулярно, как минимум раз неделю, проверять уровень давления в колесах в зимний период. Уделить этому вопросу повышенное внимание следует вот почему. Разница давлений в колесах на скользкой дороге может буквально выйти вам боком.

Отклонения от регламентной нормы уже в 0,3- 0,5 бар для хотя бы одного колес может стать причиной заноса и проблем с возвращением машины на курс. Даже если вы не вооружены манометром, просто прислушайтесь к поведению вашего автомобиля.

При недокачке или перекачке одного из колес машину может вести в сторону, и она будет хуже держаться на скоростной прямой и в виражах. Впрочем, такую же картингу могут давать колесные диски, забившиеся снегом, а потому утратившие изначальную балансировку. Поэтому не поленитесь съездить на мойку, пролить заснеженные диски водой, а заодно проверьте и давление в покрышках.

Что будет, если проигнорировать данные рекомендации и ездить в морозы с шинами, накаченными ниже нормы? Помимо повышенного износа и перерасхода топлива вы столкнетесь с ухудшением управляемости. Машина будет хуже держать прямую, "плавать" при перестроениях, а в крутых виражах колеса начнут "подламываться", что как минимум ухудшит управляемость и как максимум спровоцирует уводы с траектории.

Отсюда главный вывод. Насос с манометром должен стать вашим спутником при значительном понижении температуры воздуха в мороз. Качайте колеса строго по мануалу на улице и с превышением 0,2 - 0,3 в теплом гараже.