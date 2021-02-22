Миронов возглавил объединенную партию "Справедливая Россия - За правду"

Сергей Миронов был избран председателем объединенной партии "Справедливая Россия - За правду", Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями.

По результатам тайного голосования, Миронов был избран председателем единогласно. Прилепин ("За правду") стал также председателем Палаты депутатов партии, Семигин ("Патриоты России") возглавил Центральный совет. Также был утвержден состав президиума и центрального совета.

Сегодня в Москве прошли съезды "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", по итогам три политические партии завершат создание коалиции лево-патриотических сил. Съезд эсеров официально внес изменения в устав партии: изменилось название, утверждены должности двух сопредседателей. "Патриоты России" и "За правду" приняли решение о ликвидации в связи с объединением.