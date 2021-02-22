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Рубрика: В мире

Напряжение в Каталонии из-за ареста рэпера начало спадать

Текст: Юрий Когалов

Шестая ночь после ареста рэпера Пабло Аселя в Каталонии прошла относительно спокойно. В различных городах этого испанского региона люди выходили на улицу, чтобы потребовать освобождения исполнителя, однако счет шел лишь на десятки (Жирона) или сотни человек (Барселона). Все манифестации были разогнаны полицией.

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Задержано всего восемь человек, трое - за беспорядки, еще пятеро - за попытку ограбления магазина в Барселоне, передает Heraldo. Единственный серьезный инцидент был отмечен возле полицейского участка, оказавшегося на пути манифестантов. Там группа радикалов начала забрасывать стражей порядка камнями, петардами и мусором. Прибывшее подкрепление вынудило манифестантов отправить дальше.

Добравшись до площади Каталонии участники марша, начавшие свой путь от вокзала Сантс, стали расходиться, и в определенный момент самой большой группой на улицах Барселоны оказалась группа журналистов, освещавших события.

Стоит отметить, что за шесть дней беспорядков в каталонской столице радикалы совершили нападения на более чем 70 магазинов, банков, других зданий, включая Дворец музыки с уникальным стеклянным фасадом, сумма ущерба городу оценивается в 750 тысяч евро.

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