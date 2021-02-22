Напряжение в Каталонии из-за ареста рэпера начало спадать

Шестая ночь после ареста рэпера Пабло Аселя в Каталонии прошла относительно спокойно. В различных городах этого испанского региона люди выходили на улицу, чтобы потребовать освобождения исполнителя, однако счет шел лишь на десятки (Жирона) или сотни человек (Барселона). Все манифестации были разогнаны полицией.

Задержано всего восемь человек, трое - за беспорядки, еще пятеро - за попытку ограбления магазина в Барселоне, передает Heraldo. Единственный серьезный инцидент был отмечен возле полицейского участка, оказавшегося на пути манифестантов. Там группа радикалов начала забрасывать стражей порядка камнями, петардами и мусором. Прибывшее подкрепление вынудило манифестантов отправить дальше.

Добравшись до площади Каталонии участники марша, начавшие свой путь от вокзала Сантс, стали расходиться, и в определенный момент самой большой группой на улицах Барселоны оказалась группа журналистов, освещавших события.

Стоит отметить, что за шесть дней беспорядков в каталонской столице радикалы совершили нападения на более чем 70 магазинов, банков, других зданий, включая Дворец музыки с уникальным стеклянным фасадом, сумма ущерба городу оценивается в 750 тысяч евро.