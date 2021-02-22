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Рубрика: Общество

Названо лучшее время для вакцинации после перенесенного COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы понять, нужно ли пройти вакцинацию, переболевшим COVID-19 следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Об этом рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов. Также он рекомендовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.

Фото: РИА Новости
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"У каждого процесс сокращения антител индивидуален. У одних они сходят на нет через пару месяцев, а у других и через восемь по-прежнему высоки, - цитирует медика РБК. - Вакцинироваться можно в случае снижения уровня антител до так называемой "серой зоны", когда он находится между положительным и отрицательным значениями".

Ранее эксперты пояснили, когда антитела к коронавирусу исчезают из организма. Это происходит через несколько месяцев после формирования. Увы, но пожизненно они не могут существовать. А дальше все будет зависеть от собственного иммунитета человека. От того, насколько сильна эта защита организма, от того, какой у него сформирован Т-клеточный ответ. В Роспотребнадзоре отметили, что каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ. Поэтому даже если титр антител у переболевшего человека падает, у него сохраняются клетки памяти. Эти клетки могут начать выработку антител снова.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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