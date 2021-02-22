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Рубрика: В мире

Один из районов индийского штата Махараштра ввел карантин из-за COVID-19

Власти индийского штата Махараштра с понедельника, 22 февраля, вводят недельный карантин в районе Амравати. Причина - резкий рост заболевших коронавирусом. Об этом сообщила министр правительства штата Яшомати Тхакур отметив, что карантин может быть продлен, если люди не будут соблюдать правила безопасности.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Сообщается, что за минувшие сутки в Махараштре выявлено почти семь тысяч заболевших (6 971) коронавирусом, за сутки болезнь унесла жизни 35 человек. Число активных случаев коронавируса подскочило с 40 до 53 тысяч. Ограничения также вводит и Пуна - второй по величине город штата, пишет РИА Новости. Согласно решению местных властей, до 28 февраля в городе будут закрыты школы и тренажерные залы.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.

Ранее сообщалось о начале вакцинации в Индии. В первую очередь прививать планируют медицинских работников, которых в стране насчитывается около 30 миллионов человек, затем на очереди лица старше 60 лет и те, кто страдает различными заболеваниями - таких в Индии порядка 270 миллионов человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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