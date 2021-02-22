Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили

Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Как передает ТАСС, 89 депутатов выразили ему свое одобрение, двое высказались против.

Как уточняет "Интерфакс", в голосовании не принимали участия депутаты от пяти оппозиционных партий, которые отказываются войти в парламент, считая, что результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

Для утверждения нового правительства необходимо было заручиться поддержкой 75 парламентариев. С учетом того, что партия "Грузинская мечта" занимает в парламенте 90 мест из 150, голосование было формальным. Главный вопрос заключался в том, кто займет место ушедшего в отставку премьер-министра Георгия Гахарии. В итоге во главе правительства встал Ираклий Гарибашвили, прежде занимавший кресло министра обороны.

Как передает РИА Новости, в новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а министерство обороны теперь будет возглавлять Джуаншер Бурчуладзе, ранее бывшим заместителем министра.