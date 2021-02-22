Анна Кузнецова рассказала о состоянии избитой воспитанницы интерната

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с избитой воспитанницей школы-интерната на Сахалине.

- Правоохранительные органы продолжают проверку, мы запросим ее результаты. Ситуация остается на нашем контроле, - прокомментировала ситуацию Анна Кузнецова агентству РИА Новости.

Напомним, что в воскресенье сахалинские СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, в частности, выяснилось, что охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками, кроме того, он не имел разрешения на охрану учреждения.

По словам Анны Кузнецовой, угрозы для жизни девочки сейчас нет, но требуется лечение, у нее диагностировано сотрясение головного мозга, и она по-прежнему в больнице.

- Вопросов в этой истории к руководству школы очень много, - говорит Анна Кузнецова. - Почему не был предотвращен конфликт? Почему девочку без верхней одежды, со следами крови никто не заметил и не остановил при выходе из интерната? Почему только благодаря прохожим удалось обратить внимание на эту ситуацию?

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила в своем Instagram, что посетила девочку в больнице, она чувствует себя хорошо.