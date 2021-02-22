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22.02.2021 19:21
Рубрика: Культура

К памятнику "Погибшим при защите Отечества" возложили венки

Текст: Евгений Гайва

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов в преддверии Дня защитника Отечества возложили венки к памятнику "Погибшим при защите Отечества" на 561-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" в Новгородской области, сообщили в госкомпании.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии 5-летний гонщик вышел на мотокросс ко Дню защитника Отечества

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в сражениях в Мясном бору во время Великой Отечественной войны. В 1942 году в этом районе погибли бойцы 2-й ударной Рабоче-крестьянской Красной армии.

По словам Петушенко, в этих местах 80 лет назад шли ожесточенные бои. В преддверии праздника Дня защитника Отечества собравшиеся чествуют память погибших ради победы. Вице-губернатор Новгородской области Александр Дронов отметил, что благодаря усилиям госкомпании "Автодор" во время строительства магистрали были организованы и проведены масштабные поисковые работы, найдены и преданы земле останки почти 300 бойцов.

Монумент "Погибшим при защите Отечества" был установлен 26 июня 2020 года, в год 75-летия Победы. Территории, на которой установлен мемориал, планируется развивать и дальше, отметил Петушенко.

В 2021 году планируется провести еще несколько памятных мероприятий. В частности, на 27 июня 2021 года "Автодор" совместно с Фондом развития науки и культуры "Таволга" планирует провести мероприятие по гашению блока марок, посвященных мемориалу, и презентацию книги - сборника новых архивов военных документов.

Госкомпания "Автодор", Фонд развития науки и культуры "Таволга", фонд "История Отечества", медиапроекты "Я помню" и TacticMedia проводят большое научное исследование о боевых действиях Волховского фронта в первой половине 1942 года.

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