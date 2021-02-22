Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президенты России и Беларуси встретились в Сочи. Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы интеграции в рамках Союзного государства, торгово-экономические и энергетические проекты, а также обменяются мнениями по международным темам.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, переговоры будут продолжительными, беседа продлится фактически целый день. Об этом Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов на прошлой неделе.