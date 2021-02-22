Власть
22.02.2021 15:20
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президенты России и Беларуси встретились в Сочи. Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы интеграции в рамках Союзного государства, торгово-экономические и энергетические проекты, а также обменяются мнениями по международным темам.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, переговоры будут продолжительными, беседа продлится фактически целый день. Об этом Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов на прошлой неделе.

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