Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко

Переговоры президентов России и Беларуси в понедельник 22 февраля продлятся целый день. Об этом заявил журналистам, рассказывая про планы Владимира Путина на выходные, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В понедельник целый день переговоров с Лукашенко", - сказал Песков. Встреча пройдет в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что в День защитника Отечества Путин по традиции возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем проведет в Кремле рабочие непубличные мероприятия.

"Выходные для всех и не совсем выходные для президента", - подытожил пресс-секретарь главы государства.

Сегодня Путин уже с утра обстоятельно позанимался космическими делами, встретился с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Также в графике президента внутренние совещания и встречи не публичного характера.