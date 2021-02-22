Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах

Президенты России и Беларуси после переговоров в Красной поляне покатались на горных лыжах и снегоходах, после чего пообщались в неформальной обстановке за обедом.

Кадры катания на лыжах были показаны в эфире телеканала "Россия 24". Потом лидеры пересели на снегоходы. Проезжая мимо отдыхающих, которых на склонах было довольно много, Владимир Путин сбавил скорость и помахал людям рукой, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня в открытой части встречи Путин пригласил собеседника отдохнуть после рабочих часов и вместе покататься на лыжах.