Россия приветствует решение ОАЭ включить "Спутник V" в портфель вакцин

Российская сторона приветствует решение Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) включить вакцину "Спутник V" в национальный портфель вакцин и одобрить ее применение на территории ОАЭ. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки во главе российской делегации для участия в Международной оборонной выставке IDEX-2021. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Мы приветствуем решение эмиратской стороны одобрить применение российской вакцины на территории ОАЭ и включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин. У нас нет никаких сомнений в высоком качестве, эффективности и безопасности нашего препарата", - отметил Денис Мантуров в ходе переговоров с эмиратскими коллегами.

Как сообщается, взаимодействию в области фармацевтической промышленности, особенно в рамках борьбы с распространением COVID-19, было уделено особое внимание на встрече Дениса Мантурова с Наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, которая продолжалась более часа.

Уточняется, что в ходе переговоров были обсуждены текущие и перспективные проекты в области промышленной кооперации, в том числе в области производства автомобилей и вертолетов AURUS, создания вертолетов VRT-300 и VRT-500 и создания сверхзвукового пассажирского самолета.

"Несмотря на пандемию и негативные тенденции в мировой торговле, товарооборот между Россией и ОАЭ в 2020 году вырос на 78% и достиг рекордного в истории российско-эмиратских отношений уровня - $3,26 млрд", - подчеркивается в сообщении Минпромторга России.