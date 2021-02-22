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Рубрика: В мире

СМИ: Число жертв коронавируса в США превысило потери в трех войнах

Жертвами коронавируса в США стали 498,8 тысячи человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это больше, чем составили боевые потери страны в Первой мировой и Второй мировой войнах и в войне во Вьетнаме, сообщила газета The New York Times.

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По данным Министерства по делам ветеранов США, в годы Первой мировой в ходе боев были убиты 53,4 тысячи американцев, во время Второй мировой войны - 291,5 тысячи, во время войны во Вьетнаме - 47,4 тысяч, пишет РБК.

США продолжают лидировать в мире также и по числу заболеваемости вирусом SARS-CoV-2. Положительный тест в стране получили 28 миллионов 133 тысячи 620 человек. Таковы данные специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу.

Вполне возможно, что людям в США придется смириться с масками и в 2022 году. Об этом заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он отметил, что только при значительном снижении числа заболевших и вакцинации подавляющей части населения можно будет спокойно отказываться от масок. Однако когда это произойдет, никто с уверенностью сказать не может.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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