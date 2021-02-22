"Справедливая Россия - За правду" утвердит списки кандидатов в Госдуму в июне

Новая объединенная партия "Справедливая Россия - За правду" в июне утвердит списки кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе эсеров.

Сегодня в Москве проходят съезды "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", по итогам состоится общий съезд, где три политические партии завершат создание коалиции лево-патриотических сил.

"Сегодня будет объявлен перерыв этого съезда. И вторая часть состоится в июне, там этот же состав будет голосовать за списки", - рассказали в пресс-службе.

Планы по обсуждению списков кандидатов подтвердили и в пресс-службе "За правду".

Напомним, что съезд эсеров официально внес изменения в устав партии: изменилось название, утверждены должности двух сопредседателей. На должность председателя выдвинут Сергей Миронов, в качестве сопредседателей предложены - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Их утвердят по итогам тайного голосования. "Патриоты России" и "За правду" уже приняли решение о ликвидации в связи с объединением.