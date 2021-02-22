The New York Times опубликовала 500 тыс. точек в память о жертвах COVID-19

Как отмечает сама газета, "издалека изображение на первой странице выглядит как размытое серое пятно, туманный градиент, который медленно перетекает в блок, сплошь заполненный чернилами". "Вблизи же можно рассмотреть 500 тысяч отдельных точек, каждая из которых представляет собой одну жизнь, потерянную в Соединенных Штатах из-за коронавируса, что символизирует ошеломляющую веху, которой страна достигла чуть менее чем за 12 месяцев", - говорится в статье.

"Мы пытаемся просто напомнить людям о том, что все еще происходит. Потрясает скорость, с которой все это происходит", - отметил графический редактор газеты Лорен Лезерби, принимавший участие в создании графика.

Стоит отметить, что The New York Times уже не первый раз посвящает свою первую полосу жертвам COVID-19. Так, в мае прошлого года, когда речь шла о 100 тысячах смертей, газета опубликовала пофамильный список умерших, правда, не всех, а только 1 тысячи человек, 1 процента скончавшихся на тот момент. Уже тогда отмечалось, что влияние коронавируса на США невозможно измерить числами.