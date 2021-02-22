В Госдуме ожидают ответ на антироссийские санкции ЕС из-за Навального

Очередной санкционный выпад Евросоюза из-за дела блогера Алексея Навального в адрес России не останется без ответа. Это подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии журналистам.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг блогера.

Леонид Слуцкий считает, что санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Он констатировал, что Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге с нашей страной, причем делает это по абсолютно надуманным и провокационным поводам. Это, подчеркнул Слуцкий, не может никак способствовать какой-либо нормализации отношений.

"Очередной санкционный выпад, уверен, не останется без ответа с российской стороны, - уверен политик. - Брюссель загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России".