В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны может стать одной из форм реабилитации нацизма. Поправки на эту тему подготовила группа депутатов Госдумы от "Единой России", сообщила один из авторов инициативы, вице-спикер Ирина Яровая.

Среди других авторов - глава комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Разработчики документа, по словам Яровой, предлагают установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Депутат уточнила, что инициатива уже поддержана коллегами из других фракций.

Изменения, по ее словам, предлагаются ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, который единогласно был принят в первом чтении 10 февраля.

Яровая напомнила, что ответственность за распространение сведений, выражающих явное неуважение к дням воинской славы, уже действует.

"Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества", - пояснила вице-спикер.

"Никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути", - уверена Яровая.

Она напомнила, что поправками к Конституции РФ была закреплена "безусловная нравственная ценность" подвига народа в Великую Отечественную войну и предлагаемые нормы позволят гарантировать это.

"Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества, - резюмировала вице-спикер. - Парламент по вопросам защиты исторической памяти всегда занимает консолидированную позицию".

Как уточнил еще одни автор поправок Александр Хинштейн, депутаты предлагают изменить статью 354.1 Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", а также статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".

"Это поможет максимально защитить память о героях нашей страны", - уверен депутат.

Какая ответственность грозит за реабилитацию нацизма, которая уже действует в России? Во-первых, это солидные штрафы. Они составят от 100 до 500 тысяч рублей. Также возможны принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Особое наказание - для юрлиц, которые распространяют такого рода информацию. За данное нарушение, в том числе с применением интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Отметим, что 10 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за ложь в Сети о роли СССР во Второй мировой войне, отрицание приговора Нюрнбергского трибунала гражданам будет грозить такое же наказание, то есть лишение свободы до пяти лет.

Комментарий

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия"):

"Ветераны Великой Отечественной войны, те, кто сейчас живет, и те, кто уже ушли, сами не могут постоять за себя, но это можем сделать мы. Я скажу больше - это наш долг. Наряду с морально-этическими оценками необходимо на законодательном уровне ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов. Жестко, однозначно и бескомпромиссно будем пресекать такого рода деяния, выходящие за грани добра и зла.

Если брать этот конкретный судебный процесс, то мы понимаем, что его фигуранту эти штрафы как слону дробина, учитывая масштабы финансирования всех его спецопераций на территории нашей страны из-за рубежа. Да собственно и не в нём дело - никому не позволено вести себя подобным образом, а такое незначительное наказание - это прецедент, который может спровоцировать возникновение и аналогичных недопустимых проявлений".