Во Франции выписаны тысячи штрафов за нарушение комендантского часа

Полицейские и жандармы во Франции в течение субботы выписали 4,6 тысячи штрафов жителям страны за появление на улице после наступления комендантского часа без уважительной причины. Со ссылкой на данные МВД об этом сообщает радио "Франс-энфо".

"Было проведено 54 626 проверок отдельных лиц, 393 - в связи с незаконным приемом публики в организациях, из которых 113 - нелегальные питейные заведения и рестораны. В итоге выписано 4 593 штрафа", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, комендантский час был введен во Франции с 16 декабря прошлого года вместо режима самоизоляции в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. В январе 2021 его продлили на территории всей страны и теперь он начинается с 18:00, а не с 20:00 часов, как это было ранее, и заканчивается в 06:00 утра.

Ранее сообщалось, что правительство Франции может принять решение о введении третьего режима карантина по коронавирусу при ухудшении эпидемиологической ситуации. Как отметил премьер-министр Жан Кастекс, темпы пандемии во Франции снизились благодаря мерам властей, принятым на протяжении последних недель. Однако если ситуация резко ухудшится, будет введен новый карантин.