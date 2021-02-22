"Заело пластинку": В МИД РФ ответили на решение ЕС ввести новые санкции

У Брюсселя "заело пластинку". Такими словами, как передает РИА Новости, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал решение глав МИД ЕС расширить персональные санкции против России из-за дела Алексея Навального.

Как стало известно, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел сегодня принял решение ввести санкции в отношении российских должностных лиц, которых Брюссель считает ответственными за то, что условный срок блогеру заменили на реальный. Список лиц, которых коснутся ограничения, еще не составлен.

МИД РФ ранее предупредил, что Москва даст соразмерный ответ на расширение санкций.