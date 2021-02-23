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23.02.2021 23:35
Рубрика: В мире

Amnesty International более не считает Навального "узником совести"

Текст: Алексей Чуриков

Правозащитная организация Amnesty International перестала считать Алексея Навального узником совести.

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Эту информацию в комментарии для ТАСС подтвердил медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. Такое решение связано с тем, что Навальный в середине 2000-х годов позволял себе неоднократные высказывания, направленные на разжигание ненависти.

"В отношении Алексея Навального мы больше не используем словосочетание "узник совести", потому что по итогам рассмотрения видеороликов, которые он записывал в середине 2000-х, наш политико-юридический департамент пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech (высказываний, направленных на разжигание ненависти). По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды", - указал Артемьев.

По всей видимости речь идёт о нескольких видеороликах, где Алексей Навальный выступал в поддержку националистических идей.

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