Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США

Президент США Джо Байден почтил в понедельник вечером в Белом доме память американцев, умерших от коронавируса. При этом он призвал соотечественников преодолеть раскол в обществе, вызванный глубокими политическими противоречиями.

Байден заявил о необходимости сражаться с пандемией "вместе как один народ, как Соединенные Штаты Америки". По его словам, только сплотившись, можно победить вирус, пишет ТАСС. Американский лидер также высказался за то, чтобы общими усилиями превратить случившееся в историю не о том, как низко пала страна, а о том, как высоко она поднялась после этого.

По завершении выступления Байден в сопровождении супруги Джилл вышел к Южному портику Белого дома, где горели 500 свечей, символизировавшие 500 тысяч жертв коронавируса. Ранее Байден объявил пятидневный траур в США - все государственные флаги приспущены до пятницы, 26 февраля.