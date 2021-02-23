Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,2 процента и достигла 66,02 доллара за баррель. Таковы данные торговой площадки на 04:38 мск.

По информации ТАСС, в последний раз цена этой нефти превышала отметку в 66 долларов за баррель в январе прошлого года.

При этом стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 1,18 процента до 62,43 доллара за баррель.

Напомним, несколькими днями ранее котировки нефти эталонной марки Brent преодолели отметку 65 долларов за баррель впервые с января 2020 года, а сорт WTI поднялся в цене выше 62 долларов.