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Рубрика: Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Котировки нефти эталонной марки Brent преодолели отметку 65 долларов за баррель впервые с января 2020 года, а сорт WTI поднялся в цене выше 62 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Фото: REUTERS
Рост цен на нефть продолжится, но будет замедляться

Росту нефтяных котировок способствует повышенный оптимизм рынка по поводу восстановления спроса на энергоносители, связанный с расширением вакцинации от COVID-19, действием сделки ОПЕК+ и сокращением добычи нефти в США из-за аномальных холодов в северном полушарии. Падение производства в Соединенных Штатах оценивается в более чем два миллиона баррелей. К этому привели проблемы с транспортировкой "черного золота" из-за морозов и перебоями в электроснабжении, вызвавшими остановку буровых. Также климатический фактор привел к повышению спроса на энергоресурсы в Европе и Азии, из-за возникновения необходимости создавать резервные мощности генерации.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в сегодняшних условиях продолжит действовать до апреля этого года. На ближайшей встрече участников альянса 3-4 марта может быть принято решение о некотором увеличении производства, но только через месяц. Сейчас участники сделки суммарно сокращают добычу приблизительно на 7,1 миллиона баррелей в сутки, плюс Саудовская Аравия и еще несколько членов ОПЕК добровольно снизили производство на 1,425 миллиона баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти Пандемия коронавируса COVID-19

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