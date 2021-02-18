Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

Котировки нефти эталонной марки Brent преодолели отметку 65 долларов за баррель впервые с января 2020 года, а сорт WTI поднялся в цене выше 62 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Росту нефтяных котировок способствует повышенный оптимизм рынка по поводу восстановления спроса на энергоносители, связанный с расширением вакцинации от COVID-19, действием сделки ОПЕК+ и сокращением добычи нефти в США из-за аномальных холодов в северном полушарии. Падение производства в Соединенных Штатах оценивается в более чем два миллиона баррелей. К этому привели проблемы с транспортировкой "черного золота" из-за морозов и перебоями в электроснабжении, вызвавшими остановку буровых. Также климатический фактор привел к повышению спроса на энергоресурсы в Европе и Азии, из-за возникновения необходимости создавать резервные мощности генерации.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в сегодняшних условиях продолжит действовать до апреля этого года. На ближайшей встрече участников альянса 3-4 марта может быть принято решение о некотором увеличении производства, но только через месяц. Сейчас участники сделки суммарно сокращают добычу приблизительно на 7,1 миллиона баррелей в сутки, плюс Саудовская Аравия и еще несколько членов ОПЕК добровольно снизили производство на 1,425 миллиона баррелей в сутки.