Фаучи: Политические разногласия в США увеличили смертность от COVID-19

В США политические разногласия привели к росту смертности от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что к началу пандемии США были политически разделены, а ношение маски считалось "заявлением", но не мерой предосторожности. "Даже при хороших условиях это представляет серьезную проблему", - цитирует эксперта ТАСС.

По его мнению, нынешний кризис в сфере здравоохранения - это худшее, что могло произойти со страной за 100 лет. Некоторые губернаторы и мэры откровенно пренебрегли мерами по противодействию распространению инфекции.

Напомним, в США число умерших из-за коронавируса превысило отметку в 500 тыс. Согласно последним данным университета Джнса Хопкинса, в стране скончался 500 071 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом число случаев коронавируса превысило уже 28 миллионов. По двум этим показателям США являются лидерами в мире.