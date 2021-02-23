ГИБДД берет контроль над техосмотром на себя

До 1 марта, с которого начинается реформа техосмотра, остаются считаные дни. С этого дня техосмотр автобусов будет проходить при участии сотрудников ГИБДД.

Госавтоинспекция также возьмет под свой контроль техосмотр остальных автомобилей, но уже без личного присутствия на пунктах ТО. Что даст такое возвращение к пройденному и какие опасения вызывает реформа, расскажут эксперты.

Как считает глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, по сути, это возврат в прошлое, поскольку до 2012 года ГИБДД полностью контролировала техосмотры. Поправки направлены на то, чтобы техосмотр практически невозможно было купить, чтобы люди все-таки его проходили. После вступления их в силу злоупотреблений никаких не будет даже на уровне госавтоинспекции. Но с 1 марта автомобилистов, скорее всего, ждет еще и большая проблема, так как во многих регионах не хватает пунктов для проведения технического осмотра. Из-за того, что сейчас все эту процедуру обходят, покупая диагностические карты.

Если 100 процентов водителей начнут проходить техосмотр честно, то это приведет к гигантским очередям. А по оценке РСА и ГИБДД, в некоторых регионах нет даже 30 процентов от необходимого количества пунктов ТО, считает Максим Едрышов. По его мнению, пришла пора полностью отказаться от ТО для личного легкового транспорта. При этом грузовики, коммерческие перевозчики, такси, автобусы действительно должны проходить его, а государство их контролировать. С тем, что пункты ТО не справятся с наплывом желающих, согласен и гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. В первые два месяца очередей на пунктах ТО не будет, говорит он. Это эффект отложенного спроса. Но уже летом стоит ожидать коллапса. То количество пунктов ТО, которое есть сейчас, не справится с таким объемом автопарка. И как увеличить их количество - неизвестно. Ныне действующие тарифы не устраивают операторов. Но ФАС до сих пор не разработала новую методику. Поэтому сейчас многие отказываются от проведения техосмотра автобусов. Ответственность и вложения огромные, а отдачи никакой. С 1 марта вступают в силу новые строгие требования к пунктам ТО. А с 1 сентября вступят в силу мягкие требования. Как до их вступления привлечь новых игроков, если они не хотят модернизировать свои пункты под строгие требования?

Правильно отдать контроль за техосмотром пассажирского транспорта ГИБДД, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Ведь речь идет о безопасности большого количества людей. Весь транспорт, который принадлежит юридическим лицам, которые осуществляют грузо- и пассажирские перевозки, пусть идет в ГИБДД. Что касается личного транспорта, то он считает, что достаточно было бы ввести систему фотофиксации и посмотреть, как это будет работать.

По словам эксперта, до сих пор диагностические карты покупали около 90 процентов автовладельцев, но в советское время при контроле ГАИ этот показатель был ниже 30 процентов. Однако будет ли возможно достичь такого эффекта в настоящее время - большой вопрос.

С ним согласен депутат Вячеслав Лысаков. Он считает, что спрос на диагностические карты без прохождения ТО останется, а цены только увеличатся из-за рисков. По его мнению, техосмотр можно было бы оставить только для пассажирского и грузового транспорта, а для автолюбителей отменить, введя очень жесткую ответственность за использование неисправного транспортного средства.