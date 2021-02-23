Износ металлических частей двигателя мог стать причиной ЧП с Boeing 777 в Колорадо

Усталость металла в частях двигателя рассматривается в качестве возможной причины происшествия в Колорадо, когда во время полета от лайнера Boeing 777 отвалилась обшивка. Такие предварительные данные озвучил председатель Национального совета США по безопасности на транспорте Роберт Сумвальт.

По его словам, в двигателе сломались две лопатки вентилятора: одна - у самого основания, вторая надломилась посередине. Части двигателя также повредили корпус самолета. Специалисты намерены выяснить степень изношенности металла, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CBS.

Напомним, ЧП произошло в штате Колорадо в минувшую субботу, 20 февраля. На жилой район упали детали широкофюзеляжного лайнера Boeing 777, двигатель которого загорелся во время полета. Самолет выполнял рейс из Денвера в Гонолулу, но не успел он взлететь, как возникли проблемы с двигателем. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Нет травмированных и среди тех, на чьи дома упал кусок обшивки самолета.