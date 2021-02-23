Пусть Даниил Медведев не смог выиграть свой первый "Большой шлем", в трех сетах уступив в финале сербу Новаку Джоковичу, но дивиденды от участия в Australian Open россиянин все равно получил неплохие.

В денежном эквиваленте - это призовые в размере одного миллиона долларов. В карьерном - беспроигрышная серия из 20 матчей подряд, включающая 12 побед над игроками топ-10, а также звание третьей ракетки мира. Даниил Медведев стал 19-м теннисистом, который вошел в топ-3 мирового рейтинга ATP с 2005 года, и всего четвертым россиянином, которому это удалось: после Евгения Кафельникова, Марата Сафина и Николая Давыденко.

3 россиянина доходили до финала Australian Open. До Даниила Медведева это были Евгений Кафельников и Марат Сафин, которые выигрывали "Шлем" в 1999 и 2005 году соответственно

Итоги Открытого чемпионата Австралии специально для "РГ" подвел как раз Евгений Кафельников - наш самый титулованный теннисист: экс первая ракетка мира, чемпион Australian Open и "Ролан Гаррос", победитель Олимпийских игр-2000.

Евгений, от Медведева ждали если уж не победы, то по крайней мере более упорной борьбы с Джоковичем. Что скажете о финале?

Евгений Кафельников: Все думали именно о победе Даниила. Но я, кстати, не был одним из тех, кто делал такие прогнозы. Я понимал уровень соперника Медведева. Потому и не был таким оптимистом. Были предпосылки к тому, что матч может оказаться тяжелым, особенно в первом сете. Однако, выиграв первую партию, Джокович начал еще жестче развивать свое преимущество. И мы увидели счет 7:5, 6:2, 6:2. То есть полное доминирование Джоковича.

Даниил Медведев признался, что Джокович сломал его и в плане тенниса, и психологически. Фото: EPA

Мы сейчас говорим в принципе о более высоком классе Новака, или это просто был не день Даниила?

Евгений Кафельников: В таких матчах, безусловно, судьбу чемпиона решают несколько розыгрышей на протяжении всего матча. Они были в первом сете. Сложись все по-другому, черт его знает, чем бы все закончилось. С другой стороны, тем и отличаются величайшие спортсмены от тех, кто поднялся на очень хороший уровень. Пока что разница в этом ощущается между Новаком и Даниилом. Серб может сконцентрироваться на 150 процентов и добиться желаемого результата. К сожалению, Медведев пока так не может действовать в играх против величайших теннисистов.

Значит, пока "Большая тройка" - Джокович, Надаль и Федерер - в строю, мы не увидим нашего чемпиона?

Евгений Кафельников: Сложно будет, но предпосылки, как я и говорил, есть. Сами понимаете, лидеры моложе не становятся. Роджеру будет 40, Рафе - 35, Новаку - 34. Их физические ресурсы становятся более ограниченными. Поэтому у молодых появляется определенного рода преимущество. Нужно им пользоваться, когда предоставляется возможность. Но опыта пока что не хватает.

И все же этот "мэйджор" можно россиянам в зачет поставить?

Евгений Кафельников: Никто не ставит под сомнение достижения, которых наши добились на Australian Open. Андрей Рублев дошел до четвертьфинала, проиграв Медведеву. Аслан Карацев пробился в полуфинал. Медведев играл в финале. Конечно, мы не ожидали такого успеха. За это профессионалы и болельщики и любят наш вид спорта. Мы ребятам за это благодарны.

Карацева называют главным открытием турнира. Согласны?

Евгений Кафельников: Абсолютно. Он - главная сенсация Открытого чемпионата Австралии. Мы рады за него. В 27 лет так выстелить, попасть в мировую элиту. Он уже вошел в топ-50, и это не весь его потенциал, есть куда расти.

Шамиль Тарпищев сказал, что Аслан заслужил поездку на Олимпиаду. У нас подобралась отличная команда. Борьбу за медали можно сравнить с борьбой за "Шлемы"?

Евгений Кафельников: Олимпийский турнир ни с чем нельзя сравнить. Надо быть объективными: Игры проходят раз в четыре года, а "Больших шлемов" - по четыре каждый год. Даже просто участие в Олимпиаде дорогого стоит. Не говоря о том, что потенциально можешь завоевать медаль любого достоинства. "Золото" - это мечта. Но каждая награда - это престиж и моральное удовлетворение.