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21.02.2021 19:23
Рубрика: Спорт

Стала известна сумма призовых Медведева за выступление на Australian Open

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянин Даниил Медведев заработал около 1,17 миллиона долларов призовых за выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщается в данных организаторов соревнований.

Фото: Patrick HAMILTON / AFP
Медведев сломал ракетку во время финала Australian Open

Больше Медведева заработал только победитель турнира Новак Джокович, обыгравший Даниила в финале в трех сетах - 7:5, 6:2, 6:2. Серб получил вдвое больше.

Что касается бонусов остальных россиян, то за выход в полуфинал Аслан Карацев заработает около 663 тысяч долларов. Это больше общей суммы призовых за всю его карьеру. Вылетевший в четвертьфинале Андрей Рублев получит порядка 410 тысяч долларов.

В нынешнем году на Australian Open разыгрывался рекордный призовой фонд. При этом система распределения денежных средств была изменена для поддержки наибольшего числа игроков.

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