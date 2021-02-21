Стала известна сумма призовых Медведева за выступление на Australian Open

Россиянин Даниил Медведев заработал около 1,17 миллиона долларов призовых за выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщается в данных организаторов соревнований.

Больше Медведева заработал только победитель турнира Новак Джокович, обыгравший Даниила в финале в трех сетах - 7:5, 6:2, 6:2. Серб получил вдвое больше.

Что касается бонусов остальных россиян, то за выход в полуфинал Аслан Карацев заработает около 663 тысяч долларов. Это больше общей суммы призовых за всю его карьеру. Вылетевший в четвертьфинале Андрей Рублев получит порядка 410 тысяч долларов.

В нынешнем году на Australian Open разыгрывался рекордный призовой фонд. При этом система распределения денежных средств была изменена для поддержки наибольшего числа игроков.