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Рубрика: В мире

Каковы перспективы рэпера Пабло Аселя при обращении в ЕСПЧ

Текст: Юрий Когалов
В Европе старательно избегают темы ареста испанского рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление монархии. В Еврокомиссии красиво ушли от оценки действий властей пиренейского королевства, сместив акцент на право граждан на участие в мирных демонстрациях. В Брюсселе отметили, что демократическое государство "обязано гарантировать возможность проведения таких акций".

Однако столкнуться с рассмотрением дела об аресте Аселя европейцам все же придется. Его адвокаты готовят обращение в Европейский суд по правам человека. Так каковы же его перспективы в ЕСПЧ? Есть довольно приличные шансы на то, что суд встанет на сторону рэпера. Есть прецеденты. Ранее ЕСПЧ отменил ряд приговоров, вынесенных в Испании по делам, связанных со свободой слова. Согласно 10-й статье Европейской конвенции о правах человека, "каждый имеет право на свободное выражение своего мнения".

Фото: REUTERS
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Так, в 1992 году ЕСПЧ отменил приговор, вынесенный Мигелю Кастельсу. В 1979 году он опубликовал статью, в которой высказал предположение о причастности властей Испании к "грязной войне" против баскской террористической группировки ЭТА (тогда она активно действовала в стране). Спустя четыре года Верховный суд Испании приговорил его к году тюрьмы. Спустя еще девять лет ЕСПЧ, вынося свой вердикт, отметил, что "пределы допустимой критики шире в отношении правительства, чем в отношении простого человека или отдельного политика".

Самым наглядным является дело Арнальдо Отеги, который в 2003 году, не называя напрямую имя короля Хуана Карлоса I, заявил, что тот несет ответственность за пытки и насилие, при помощи которых поддерживается режим. За эти слова Отеги попал в тюрьму. А спустя 8 лет ЕСПЧ отменил приговор, посчитав, что хотя тот и "преувеличил", он не заслуживал лишения свободы, поскольку не подстрекал к насилию.

Были еще случаи, когда ЕСПЧ вставал на сторону людей, демонстративно сжигавших фотографии короля Испании. Однако стоит отметить, что все эти дела в Страсбурге рассматривались спустя много лет после вынесения приговоров (обычно около 10 лет), поэтому решение ЕСПЧ приносило лишь моральное удовлетворение.

В связи с этим можно предположить, что и Асель получит поддержку Страсбургского суда, правда, никто не знает, когда это произойдет.

Фото: Gettyimages
Почему ЕСПЧ не интересен арест рэпера в Испании

Однако дело осложняется тем, что среди обвинений рэпера значится пункт о прославлении терроризма. В Испании это считается уголовным преступлением с начала 2000-х годов. В рамках операции "Паук", которая проводилась в 2014-2016 годах, было задержано 76 человек за их высказывания в социальной сети Twitter на эту тему (часть из них осудили, часть оправдали). Кстати, к этому же периоду относятся высказывания Аселя, за которые он был осужден.

В каждом отдельном случае ЕСПЧ проверял, как материализовался риск, дошло ли послание до получателя. Вина подтверждалась, только если после определенных слов действительно кто-то совершал нападение. По мнению юристов, в случае с Аселем такого не происходило (террористические группировки, о которых шла речь в его твитах, перестали существовать), поэтому шансы на отмену приговора, вынесенного в Испании довольно велики.

Правда, от тюрьмы его это не избавит, даже если ЕСПЧ в ускоренном порядке возьмется за его дело, поскольку рэперу грозят еще обвинения в нападении на журналиста на свидетеля по другому делу.

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