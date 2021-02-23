Метеоролог: Календарная зима через неделю закончится, но морозы не уйдут

В последнюю календарную неделю зимы столицу завалит снегом, потом придет оттепель, а затем снова вернутся морозы. Почему в этом году зима оказалась холоднее, чем ожидали и когда можно будет снимать шубы и шапки, рассказала "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются, - рассказала "РГ" Позднякова. - Последняя неделя февраля будет также аномальной: так сутки 23 февраля будут солнечными, но самыми холодными на неделе, температура воздуха по области опускалась ночью до -30 градусов. В среду и четверг столичный регион завалит снегом, выпадет 5-7 см осадков, потом резко потеплеет до 0 градусов. Затем, так же резко похолодает до -25 ночью, днем - не теплее -12. В результате, как ожидаем, средняя месячная температура воздуха февраля будет на 4 градуса ниже нормы.

По словам метеоролога, такие отклонения в этом столетии уже были, например в 2012 году, но тогда не было столь обильных снегопадов. В уходящем феврале выпала почти двойная норма осадков, и ближайшие снегопады еще добавят сантиметров в копилку осадков.

В зимнем сезоне мороз и осадки - это непривычное сочетание. Связано это, как считает метеоролог, с наступлением новой климатической эпохи. Так, если представить глобус, то раньше погода была в "горизонтальную полоску": циклоны шли с запада на восток - из Атлантического океана через Европу в Россию. Благодаря этому сильные холода оставались на севере, жара - на юге, а в средней полосе был привычный умеренный климат который поддерживали атмосферные фронты циклонов. Сейчас погода все чаще рисует вертикальные полоски: с севера на юг или с юга на север - вдоль меридианов. Отсюда и сильные снегопады в феврале этого года, и сильные, почти тропические, ливни прошлогодними весной и летом. "Ранее в центральной части страны превалировали западные атмосферные фронты, которые не были насыщены осадками, в этом году преобладали южные циклоны, насыщенные влагой, или происходило их слияние с западными циклонами, - рассказала Позднякова. - На лицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но, произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние 5-7 лет. И, не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше.

Как отметила Позднякова, начало марта будет очень холодным. В первую неделю весны температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -20…-25 градусов, а днем - не превышать -12. Впрочем, специалист не исключила, что весеннее солнце постепенно будет прогревать и воздух, и землю, в регионе начнет теплеть. Метеоролог предположила, что наступит тепло не ранее конца марта.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что весеннее тепло придет в столичный регион не ранее апреля.