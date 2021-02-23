КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы на пост премьера

Конституционный суд Молдавии признал незаконным указ президента Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра страны. Соответствующее решение опубликовано на сайте судебной инстанции. Напомним ранее, выдвижение Гаврилицы на этот пост отклонил парламент Молдавии.

В основу иска легла жалоба депутатов парламента республики Василия Боля, Григория Новаца и Александра Суходольского. Они утверждали, что указ Санду противоречит статье 98 конституции Молдавии. "Анализируя роль каждого из двух органов государственной власти в процедуре формирования правительства, суд пришел к выводу, что роль парламента является решающей по отношению к роли президента республики", - говорится в судебном решении.

Судьи также отметили, что при назначении кандидата на пост премьер-министра президент республики должен продемонстрировать свою беспристрастность и политический нейтралитет, равно как и дистанцию от всех парламентских групп. "Президент не имеет конституционного права заменять парламентские фракции", - отмечается в сообщении. Тем самым суд признал неконституционным указ Майи Санду от 11 февраля этого года о выдвижении Натальи Гаврилицы. Таким образом, пост премьер-министра Молдавии остается вакантным с того момента, как 23 декабря 2020 года в отставку ушло правительство премьера Иона Кику.