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23.02.2021 16:57
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов может пропустить чемпионат мира

Текст: Максим Домчев
Падение во время контрольной гонки может лишить Сергея Устюгова выступления на чемпионате мира.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Лыжники Большунов и Устюгов вошли в состав сборной России на ЧМ

Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, полученные спортсменом повреждения могут не позволить ему выступить на чемпионате мира в спринте, а также никто не сможет гарантировать ему попадание в состав на другие гонки. Как сообщала "РГ", 21 февраля во время контрольной гонки в Оберстдорфе Устюгов упал.

"У него по-прежнему болит нога. Доктора и массажисты делают, что могут. Сам Сергей сказал, что если не сможет сделать свою необходимую работу, то 25 февраля - в первой гонке чемпионата мира - он стартовать не сможет. И тогда я даже не знаю, что ему можно будет предложить - у нас жесткий отбор, и ни один тренер за былые заслуги не поставит его в состав", - цитирует Вяльбе "Чемпионат", - отметила Вяльбе.

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