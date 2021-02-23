Лыжник Устюгов может пропустить чемпионат мира

Падение во время контрольной гонки может лишить Сергея Устюгова выступления на чемпионате мира.

Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, полученные спортсменом повреждения могут не позволить ему выступить на чемпионате мира в спринте, а также никто не сможет гарантировать ему попадание в состав на другие гонки. Как сообщала "РГ", 21 февраля во время контрольной гонки в Оберстдорфе Устюгов упал.

"У него по-прежнему болит нога. Доктора и массажисты делают, что могут. Сам Сергей сказал, что если не сможет сделать свою необходимую работу, то 25 февраля - в первой гонке чемпионата мира - он стартовать не сможет. И тогда я даже не знаю, что ему можно будет предложить - у нас жесткий отбор, и ни один тренер за былые заслуги не поставит его в состав", - цитирует Вяльбе "Чемпионат", - отметила Вяльбе.