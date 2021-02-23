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23.02.2021 15:40
Рубрика: Экономика

Минтруд направил в кабмин проект о досрочной пенсии для ряда работников

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления, который поможет ряду работников быстрее выйти на заслуженный отдых.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Изменения, как уточнили "Российской газете" в ведомстве, предлагается внести  в постановление правительства от 16 июля 2014 г. № 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение".

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Минтруд предлагает включать в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периоды  профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Ранее "Российская газета" сообщила ,что вышеназванный проект постановления затронет широкий круг работников, имеющих право на выход на пенсию досрочно. Например, это учителя, врачи, работники общественного транспорта. Для того, чтобы, например, врачам быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, им нужно постоянно повышать квалификацию. И это не их прихоть, а жизненная необходимость. Но сейчас, как разъясняют в Минтруде, в стаж, дающий право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России. При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов. А вот периоды обучения в стаж не засчитываются. Минтруд предлагает срочно исправить этот правовой пробел .

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Изменение пенсионного законодательства

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