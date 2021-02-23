Названы семь неожиданных полезных свойств лука

Пожалуй, большинство из нас в курсе, что репчатый лук способен укрепить иммунитет и защитить от простуды. Однако на самом деле полезных свойств у этого традиционного для многих кухонь мира овоща гораздо больше.

Турецкое издание Milliyet в своем недавнем обзоре назвало лук суперпродуктом, способным творить чудеса (перевод материала представлен на портале "ИноСМИ"). Автор статьи в качестве доказательства привел семь удивительных свойств лука.

Как оказалось, он повышает плотность костей. Одно из проведенных недавно исследований показало, что ежедневное включение в рацион этого продукта уже через месяц повышает плотность костей на пять процентов. Помимо этого лук снижает уровень "плохого" холестерина, избыток которого многие ученые связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также богатый клетчаткой лук ускоряет пищеварение и в целом способствует формированию более здорового микробиома кишечника. Это в свою очередь имеет еще один "побочный" эффект - улучшается качество сна.

Содержащиеся в овощи антиоксиданты не только защищают человека от ряда болезней, но и предотвращают повреждение клеток. Антибактериальные свойства лука помогают поддерживать здоровье полости рта и зубов в частности. А вещество кверцетин (относится к группе флавоноидов) борется с катарактой и полезно для глаз.

Наконец, лук очень полезен для кожи - при регулярном потреблении этого продукта она становится более эластичной и молодой. Также считается, что прикладывание лука к ране способствует ее скорому заживлению.