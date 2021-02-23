Немецкая страховая компания прекратит обслуживать "Северный поток-2"

Немецкая компания Munich Re Syndicate не будет оказывать услуги по страхованию строительства газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы введения санкций со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Munich Re Syndicate опубликовала уведомление о прекращении работы с "Северным потоком-2", - говорится в сообщении. Подробностей не приводится.

Проект "Северный поток-2" - новый газопровод для экспорта российского газа в Германию через Балтийское море. Длина газопровода составит 1234 км. Работы по строительству газопровода приостанавливались в декабре 2019 года после отказа швейцарской компании Allseas от укладки труб из-за опасений санкций со стороны США. В декабре 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы.