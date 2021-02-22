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22.02.2021 23:10
Рубрика: Экономика

США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2"

Фото: Дмитрий Лельчук/ РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/ РИА Новости

Американские власти внесли в ещё один санкционный список судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2" и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Первые ограничительные меры против "Фортуны" и "КВТ-Рус" были введены 19 января - ещё предыдущей американской администрацией. Это было сделано в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Теперь они вносятся в другой санкционный список - в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин не приводит.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что создание условий для завершения строительства газопровода - главная цель немецкого правительства. Также сообщалось, что вопрос о "Северном потоке-2" подняла канцлер Ангела Меркель в разговоре с Джо Байденом. А глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал ЕС не увлекаться антироссийскими санкциями и "не рубить сук, на котором сидит".

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заверил, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Экономика Газопровод "Северный поток-2" Россия и Евросоюз Россия и США

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