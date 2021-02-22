США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2"

Американские власти внесли в ещё один санкционный список судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2" и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Первые ограничительные меры против "Фортуны" и "КВТ-Рус" были введены 19 января - ещё предыдущей американской администрацией. Это было сделано в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Теперь они вносятся в другой санкционный список - в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин не приводит.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что создание условий для завершения строительства газопровода - главная цель немецкого правительства. Также сообщалось, что вопрос о "Северном потоке-2" подняла канцлер Ангела Меркель в разговоре с Джо Байденом. А глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал ЕС не увлекаться антироссийскими санкциями и "не рубить сук, на котором сидит".

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заверил, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США.