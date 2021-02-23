О каких проблемах говорят повреждения шин

Перефразируя известную поговорку, вполне можно сказать - "Покажи мне шины своего автомобиля, и я скажу, кто ты". Действительно, по состоянию резины можно уверенно говорить о болезнях подвески, манере езды, соблюдении или несоблюдении регламента эксплуатации и о многом другом.

Неравномерный износ

Что сказал бы Шерлок Холмс о машине, колеса которой сильно стерты с внешней стороны? Внимательно изучив характер потертостей, он озвучил бы как минимум две версии.

Первая: владелец - лихач, регулярно дрифтит или как минимум проходит повороты на высокой скорости. Однако есть и вторая версия - у автомобиля неправильно установлен сход-развал.

При положительном схождении колес на протекторе появляется пилообразный износ наружных дорожек. При отрицательном схождении износу подвергаются внутренние дорожки. Дополнительные признаки неправильных параметров углов схождения - это заусенцы, которые можно прочувствовать, если провести рукой по протектору. Добавим, что увеличить угол развала-схождения могут износ наконечника рулевой тяги, рулевые приводы или рулевые тяги. Ту же ситуацию, но реже, могут спровоцировать изношенные втулки заднего рычага.

Вмятины на протекторе

Вы наверняка видели (особенно на фурах) покрышки с характерными неровными углублениями и выступами.

Такая картина сигнализирует с большой степенью вероятности о проблемах с элементами подвески, а именно - износом ее упругих элементов. Когда амортизаторы перестают выполнять свои функции и регулярно срабатывают на отбой, то достается также и шинам.

Последние изнашиваются именно в тех областях, на которые приходят точечные удары. Еще одна возможная причина образования таких "кратеров" - серьезный и регулярный перегруз автомобиля. Дело в том, что у машины, которую навьючивают, рано или поздно меняется геометрия подвески. В результате на протекторе появляются характерные продолговатые диагональные вмятины.

Поврежденные боковины

Одно из очень частых повреждений покрышек - характерные горизонтальные потертости на боковинах.

Такой рисунок остается на шинах, если владелец притерся одним или несколькими колесами о бордюр. Очень часто такая неосторожная езда оставляет задиры также и на колесных дисках.

Чтобы выявить причину таких повреждений, даже помощь Шерлока Холмса не потребуется. И, кстати, дадим совет тем владельцам, которые обнаружили на колесах своего автомобиля такого рода потертости. Им имеет смысл поменять колеса местами. Кроме того, внимательно осмотрите затертые колеса и убедитесь, что не произошло обнажение корда. Ведь толщина резины на боковинах небольшая, 1,5-3 мм, и протереть ее до каркаса "умеючи" не составит труда.

Боковые вздутия и грыжи

Даже более печальную картину представляют из себя шины, на боковинах которых вылезли пузыри, грыжи. Это свидетельствует либо о разрыве корда, либо о расслоении в каркасе.

Спровоцировать такую историю можно, к примеру, двигаясь долгое время на полуспущенном или полностью спущенном (например, из-за прокола) колесе.

Еще одна возможная причина - удар, который шина взяла на себя при наезде на препятствие. Типичный пример - когда машина на высокой скорости залетает в яму, и шина пробивается до колесного диска. Резина оказывается в результате между молотом (диском) и наковальней (поверхностью ямы). Реже (но все же случается) грыжи образуются на покрышках из-за производственного брака. Понятно, что ездить на шинах с грыжами не рекомендуется. Такая покрышка может разорваться на скорости и спровоцировать занос или ДТП.

Порезы и пробои боковин

Порезы и пробои боковин очень часто - следствие езды по обочинам, проселку и вблизи бордюров. Впрочем, нередки также случаи умышленного нанесения вреда - недоброжелатели попросту втыкают в покрышку нож.

По большей части шины с такими ранами неремонтнопригодны. Даже если шину с порезами и пробоями боковин удается восстановить при помощи специальных заплаток, такой ремонт продержится недолго.

Сильные повреждения боковин нарушают целостность каркаса, который уже невозможно укрепить и восстановить. И даже если вы отремонтировали боковой порез должным образом, неизбежны последствия в виде снижения надежности шины. Попросту говоря, она может лопнуть в любой момент. Тем не менее, в мире грузового транспорта смотрят на количество поврежденных кордовых нитей. Если таких больше десяти штук, покрышку не восстанавливают, меньше - ездят или используют как "запаску".

Износ по центру и по внешним краям протектора

Истершаяся центральная часть протектора практически однозначно свидетельствует о том, что водитель практиковал езду с перекачанными колесами. Ведь не секрет, что "экономы" перебарщивают с атмосферами, стремясь повысить топливную экономичность.

Понятно, что плата за это - уменьшенный ресурс покрышек. И наоборот - износ краев протектора говорит о езде с недостаточным давлением в шинах.

Последним грешат ленивые и безответственные водители, не пользующиеся манометром для проверки давления в резине. Такая практика нежелательна, так как при давлении, отличающемся от регламентного, вы будете иметь дело как минимум с повышением расхода топлива, а как максимум с ухудшением управляемости и провоцированием опасных ситуаций на дороге.

Повреждено бортовое кольцо

Характерные задиры и срезы на так называемом бортовом кольце (основание шины в виде прорезиненных стальных струн) - как правило, следствие повреждений покрышки при некорректном шиномонтаже.

Последствиями таких огрех могут быть разгерметизация (шина начинает подтравливать воздух) и нарушение балансировки - резина утрачивает правильную геометрию, проще говоря говоря, перекашивается и провоцирует вибрации при движении. Кстати, отремонтировать такую проблемную шину невозможно, а если проблему проигнорировать, это чревато повреждением элементов подвески: рулевых тяг, ступиц и подшипников.