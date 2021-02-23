Обновленный Volkswagen Tiguan: как немцы изменили свой бестселлер

Как снаружи

Дебют Tiguan второго поколения состоялся на автосалоне во Франкфурте в 2015 году, а рестайлинговую модель показали лишь летом прошлого года.

Главное изменение снаружи - автомобиль получил полностью светодиодную оптику. В базовом исполнении Respect это обычные рефлекторные фары, а топовые версии могут похвастать IQ.Light.

Благодаря интеллектуальному управлению световым пучком такие фары не слепят других водителей, гарантируя при этом отличную освещенность объектов в темноте и сложных погодных условиях.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Также теперь у Tiguan новые бамперы, другие передние крылья, капот, решетка радиатора с измененным логотипом марки. Сзади появились фонари с новой графикой.

Отдельно стоит остановиться на спортивном исполнении R-Line, которое отличается более агрессивным дизайном, 19-дюймовыми колесами и логотипами снаружи и внутри. Но главное другое - такой вариант доступен для автомобилей с двигателем 2,0 литра, который выдает 180 л.с., а не с самым топовым мотором.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Tiguan оцифровали. Именно так можно оценить изменения, которые получил популярный кроссовер. У него новое рулевое колесо с сенсорными вставками управления, мультимедийная система MIB3 последнего поколения без физических "крутилок" и клавиш, сенсорный блок настроек климат-системы, цифровая комбинацию приборов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Все эти модные штуки должны понравиться поколению, которое не выпускает смартфоны из рук, а вот ретроградам, конечно, такое точно не придется по душе. Впрочем, не только ретроградам, я вот лично ко всему новому отношусь с большим интересом, но пользоваться в пути электронным климатом - то еще удовольствие.

Как, впрочем, и совладать с сенсорным управлением на руле. Дело в том, что при активной езде ты постоянно задеваешь клавиши руками - у меня, например, то и дело включался обогрев руля. Так что физические кнопки, конечно, гораздо удобнее (хорошо, что базовых версиях они сохранились).

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Что касается мультимедийки, то в начальной версии стоит 6,5 дюймов (еще есть 8, а также 9,2). Протоколы поддержки Android Auto и Apple Carplay предусмотрены в любой из систем. У нас был, естественно, самый топовый вариант, у которого приятная графика, довольно быстрый отклик, но вот к навигатору придется привыкать.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Tiguan лишился задних откидных столиков, зато приобрел новомодные USB-C (их пихают во все автомобили подряд, такое ощущение, будто все резко перешли на iPhone последних поколений). Атмосферная подсветка теперь настраиваемая (целых 30 цветов!), даже в базовой комплектации Respect климат-контроль трехзонный.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Во всем остальном - без изменений. Удобные кресла, которые подойдут людям любого роста и телосложения (особенно понравились ортопедические сиденья ergoActive), качественные материалы отделки, выдержанный и узнаваемый стиль.

Эргономика - по-прежнему на высоте, здесь все на своих местах. На центральном тоннеле расположилась "шайба" выбора режима движения, кнопки запуска двигателя, стояночного тормоза, автопарковщика и кругового обзора. Задний диван имеет продольную регулировку и изменяемый наклон спинки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Минимальный объем багажного отделения - 615 литров, максимальный - до 1655 литров. Есть двойной пол, докатка и электропривод двери.

Как едет

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Испытывать обновленный Tiguan мы отправились в Северную Осетию - республику, которая славится умопомрачительными пирогами, суровыми горами и дикими ущельями. Ну в совсем уж дикие места, конечно, мы не забредали, обычных туристических маршрутов с лихвой хватило, чтобы как следует проверить кроссовер. И надо сказать, что за два дня по каменистым грунтовкам и серпантинам автомобиль ни разу не подвел.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Пару слов о технике. Турбодизель 2.0 TDI (150 л.с.) снова исключен из моторной гаммы: немцы его уже убирали в конце 2018 года, но вернули весной 2019-го. Теперь опять придется обходиться без двигателя на тяжелом топливе. Бензиновые же силовые агрегаты давно известны: 1,4 литра и 2,0 литра.

Мощность первого - 125 л.с. и 150 л.с., второй выдает либо 180 л.с., либо 220 л.с. Коробки - 6-ступенчатая "механика", 6- и 7-ступенчатый "робот". Доступна как переднеприводная модификация машины, так и полноприводная версия.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Сначала нам достался автомобиль в комплектации R-Line с топовым двигателем. Эмоции от него - только самые позитивные. Он быстрый (разгон до "сотни" за 6,8 секунды), управляемый, понятный. Да, в поворотах не обходится без кренов, но даже на не самом образцовом асфальте автомобиль продемонстрировал приличный уровень комфорта. И это на зимних шинах и при 19-дюймовых колесах. Если бы только наш тестовый кроссовер не стоил больше 3 млн рублей. Ясно, что "заряженная" версия Tiguan - все-таки нишевая история, ведь за эти деньги можно взять машину уже совсем другого класса.

Куда более логичным выглядит выбор в пользу мотора, который выдает 180 л.с. Разгон до 100 км/ч у такого автомобиля в пределах 8 секунд, даже в горах ты не чувствуешь себя ущемленным. Двигатель дают неплохую динамику с самых низов, да и не так прожорлив, как его "старший брат". Бортовой компьютер показал расход топлива на уровне 9 литров, тогда как R-Line вышло больше 12 литров. Отличный вариант для тех, кто любит иногда прокатиться с ветерком, но не хочет переплачивать за самый топовый силовой агрегат.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Ну и самый младший мотор - это 1,4 литра, 150 л.с., который идет вместе с шестиступенчатым DSG. Если честно, то и о нем сказать что-то плохое также просто не получится. Он экономичный (расход около 7-8 литров) и в меру динамичный (девять с небольшим секунд до "сотни"). Для среднестатистического горожанина хватит и его. Единственное - пока Volkswagen продает автомобили с этим движком только в переднеприводном исполнении. Когда появится версия с четырьмя ведущими колесами - неизвестно.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Произошедшие изменения кардинальными не назовешь, но и они до смены поколения помогут Tiguan уверенно чувствовать себя на нашем рынке. По итогам 2020 года кроссовер Volkswagen в сегменте SUV уступил лишь Hyundai Creta и Toyota RAV4, разошедшись тиражом 32 982 проданных экземпляра.

Да, до уровня бюджетного "корейца" дотянуться тяжело, как и обогнать Toyota, у которой сильные позиции в России (вспоминаем высокую остаточную стоимость "японца"), но чтобы остаться в тройке надолго, у Tiguan есть все. Это приятная внешность, комфортный и напичканный электроникой салон, прекрасные ходовые характеристики (и бодрые моторы), которые после рестайлинга никуда не делись. Ну и по соотношению цена/качество это по-прежнему одно из лучших предложений. Кстати, насчет цен.

Автомобиль предлагается в версиях Respect (от 1 749 900 рублей), Status (от 2 039 900 рублей), Exclusive (от 2 549 900 рублей) и R- Line (от 2 799 900 рублей).

Для сравнения, сколько стоят конкуренты: за Toyota RAV4 надо отдать минимум 1 929 000 рублей, Kia Sportage - 1 594 900 рублей, Mazda CX-5 - 1 759 000 рублей, Hyundai Tuscon - 1 689 000 рублей.