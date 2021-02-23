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Рубрика: В мире

Псаки: США ответит на "недружественные шаги", приписываемые России

США в течение нескольких недель ответят на "недружественные шаги", которые приписываются РФ, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Таким образом пресс-секретарь прокомментировала публикацию в Washington Post, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что администрация США готовит санкции и другие меры в отношении России из-за "масштабной кибератаки на компьютерные сети США", а также в связи с ситуацией вокруг осуждённого блогера Навального.

По её словам, эту тему обсуждали президенты двух государств несколько недель назад. Сейчас выяснением обстоятельств занимается американская разведка, добавила Псаки.

"Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану", - приводит слова Псаки ТАСС.

В мире США Россия и США

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