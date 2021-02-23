После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращен транзит в Казахстан

Участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз" был отключен в 08:49. "Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан", - заявили в министерстве. Для снабжения потребителей газ подается из баллона газопровода Оренбург - Новопсков.

Падение давления в магистральном газопроводе Оренбург - Новопсков обнаружили в 07:37 23 февраля. После этого в 07:57 персонал отключил участок газопровода с 51 по 123 км.

После выезда аварийной бригады для определения места разрыва газопровода было найдено повреждение газопровода на 108 км диаметром 1400 с возгоранием газа, пояснили в министерстве.

Пострадавших нет. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России, подчеркнули в министерстве.