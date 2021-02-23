После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращен транзит в Казахстан

Новости

Активисты ЛДПР в честь 23 февраля вышли в праздничные патрули 13:05
Оперштаб: Еще 1364 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:47
Большунов заболел перед стартом ЧМ в Оберстдорфе 11:18
Москвичи пережили самую холодную ночь зимы 10:50
"Спутник V" разрешен к применению в Мексике 10:46
В Италии потребовали от правительства купить российскую вакцину 10:11
"Единая Россия" проведет по всей стране акцию "Защитим память героев" 10:03
Банкир назвал "срок жизни" монет в России 09:41
В Грузии арестован председатель партии Саакашвили 09:34
В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" 08:47
Врач рассказала о простом способе измерить давление без тонометра 08:36
Жена наркобарона Эль Чапо "Коротышки" арестована в США 08:18
Источник: Еременко покинет "Ростов" 08:10
В США утвержден закон о выделении 1,9 трлн долларов на борьбу с COVID-19 07:50
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих быстрый заработок в соцсетях 07:37
Эксперты рассказали, какую одежду россияне покупают с рук 07:00
Износ металлических частей двигателя мог стать причиной ЧП с Boeing 777 в Колорадо 06:55
В США пассажирский Boeing 757 совершил вынужденную посадку 06:22
Окрашенные пылью из Сахары дожди пройдут в ряде стран Европы 05:45
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года 05:18
Фаучи: Политические разногласия в США увеличили смертность от COVID-19 04:47
Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США 04:27
Гидрометцентр прогнозирует потепление до плюс шести градусов 04:14
В Якутии в городе Нюрба три человека погибли при пожаре 04:07
Названы пять часто игнорируемых симптомов рака 04:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
23.02.2021 12:28
Рубрика: Экономика

После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращен транзит в Казахстан

Текст: Евгений Гайва
Транзит газа в Казахстан нарушен из-за произошедшего взрыва на магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области. Сейчас происходит выгорание газа на поврежденном участке. Об этом сообщили в министерстве энергетики России.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз" был отключен в 08:49. "Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан", - заявили в министерстве. Для снабжения потребителей газ подается из баллона газопровода Оренбург - Новопсков.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
В России появятся малые заводы по производству сжиженного газа

Падение давления в магистральном газопроводе Оренбург - Новопсков обнаружили в 07:37 23 февраля. После этого в 07:57 персонал отключил участок газопровода с 51 по 123 км.

После выезда аварийной бригады для определения места разрыва газопровода было найдено повреждение газопровода на 108 км диаметром 1400 с возгоранием газа, пояснили в министерстве.

Пострадавших нет. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России, подчеркнули в министерстве.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
За сутки в России подтверждено 11823 случаев COVID-19 в 84 регионах
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих быстрый заработок в соцсетях
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками