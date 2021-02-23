В Оренбуржье ликвидировали горение на поврежденном газопроводе

В Оренбуржье ликвидировали горение на поврежденном после взрыва федеральном магистральном газопроводе. В села, оставшиеся без подачи газа, выдвинулись два передвижных автомобильных газозаправочных комплекса (ПАГЗ).

Как сообщило МЧС по региону, в Илекском районе, где сегодня в 10:40 произошел взрыв на газопроводе, начаты восстановительные работы. Горения не наблюдается, ведется расчистка дороги к месту происшествия - ориентировочно расстояние составляет три километра.

Напомним, что после взрыва в Илекском районе введен режим ЧС. А в Новосергиевском, Ташлинском районах и Соль-Илецком городском округе действует режим повышенной готовности.

Сейчас во всех населенных пунктах Илекского и Ташлинского районов газ подается, но давление снижается. По предварительной информации, в пяти селах Новосергиевского района газа нет.

По данным Главного управления МЧС по Оренбургской области, в ГРС села Мустаево для обеспечения газоснабжением выдвинулись два ПАГЗ объемом 4000 кубометров. Время работы каждой установки - восемь часов.

Организован подворный обход населенных пунктов Илекского и Новосергиевского районов, Соль-Илецкого городского округа. Проведено смс-информирование жителей.

На место происшествия выехала спецтехника для проведения восстановительных работ.

Сейчас на участке аварии работают 112 человек и 41 единица техники.

Согласно заключению региональной экологической лаборатории, превышения ПДК и запаха в населенных пунктах не зафиксировано.