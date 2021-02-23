В Оренбуржье на газопроводе ликвидировали утечку после взрыва

Утечка на газопроводе в Илекском районе Оренбургской области ликвидирована. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительной оценке, на ремонт участка потребуется два дня.

- Оперативно организован подвоз природного газа для снабжения населенных пунктов. Сейчас идет заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС. Задача - сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии, - говорит губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Напомним, взрыв произошел утром 23 февраля на федеральном магистральном газопроводе. Это ответвление от газопровода "Оренбург-Новопсков". Он предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого городского округа и транспортировки газа в Казахстан.

Жертв и разрушений удалось избежать. Участок, где произошла авария, находится вдали от населенных пунктов.

На месте работают спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи.