В Новосибирске обнаружили останки двух погибших при пожаре детей

В Новосибирске при разборе завалов сгоревшего частного дома спасатели обнаружили останки двух погибших детей.

- Поиски третьего ребенка продолжаются, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Спасатели разбирают обгоревшие и обрушившиеся конструкции дома. С родителями погибших детей работает психолог МЧС. На месте происшествия также работают следователи, оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, служба пожаротушения и испытательная пожарная лаборатория.

- Около полутора часов пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова защищали соседние жилые дома и строения, ликвидировав открытое горение на месте пожара. Предварительно общая площадь пожара составила 210 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, сегодня в Кировском районе Новосибирска произошел крупный пожар в частном доме по улице Ольховская №20. Хозяевам дома и их 16-летнему сыну удалось спастись. Однако по словам родителей в доме в момент пожара находилось еще трое детей - двое мальчиков и девочка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Свою проверку по факту пожара также начала прокуратура.

Причины трагедии пока неизвестны.